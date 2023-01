Un tavolo per 2: benvenuti nel ristorante sospeso più piccolo del mondo

Fonte: Robert Maybach Il ristorante più piccolo del mondo

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, e tutti sono differenti tra loro. Ma indipendentemente dalle destinazioni che scegliamo, affascinati dalle meraviglie che gli appartengono, l’obiettivo condiviso è quello di vivere avventure straordinarie e mozzafiato, che suscitano emozioni e stimolano i sensi.

E se è un’esperienza sensoriale che volete vivere e condividere con la vostra dolce metà, allora il luogo giusto da raggiungere è Kufstein. Questa deliziosa cittadina, situata nella regione Tirolo, è un piccolo microcosmo di meraviglie che si trasforma nella cornice straordinaria di un viaggio indimenticabile.

Come quella che si può vivere all’interno dell’Auracher Löchl, un locale iconico situato nel centro storico della città. Qui è possibile scoprire tutte le prelibatezze che appartengono alla cucina tirolese, ma soprattutto si può mangiare all’interno del ristorante sospeso più piccolo del mondo.

Un tavolo per due a Kufstein

Organizzare un viaggio in Tirolo è sempre un’ottima idea. Questo territorio, infatti, con gli anni è diventato la meta prediletta di tutti gli amanti della natura e degli appassionati degli sport invernali. Non è solo la sconfinata natura che regna sovrana ad attirare viaggiatori da ogni parte del mondo, ma sono anche le città che si snodano su tutto il territorio e che incantano e affascinano con i loro centri storici.

Così fa anche Kufstein, una città ricca di storia e di cultura caratterizzata da un paesaggio mozzafiato dominato da una fortezza maestosa e da tutta una serie di edifici pittoreschi che per forme e lineamenti ricordano quelli delle fiabe. Qui, è possibile scoprire i sapori caratteristici del Tirolo facendo una sosta nelle trattorie centenarie, e vivendo così un’esperienza sensoriale senza eguali.

Tra i luoghi imperdibili in città, c’è anche il ristorante Auracher Löchl. Non un locale qualsiasi, intendiamoci, ma il ristorante più piccolo del mondo situato su un ponte sospeso proprio nel cuore cittadino. Un angolo idilliaco, destinato a due persone soltanto, che gode di una posizione privilegiata nel centro storico di Kufstein.

Il ristorante, infatti, è situato su un arco a ponte che sovrasta la via Römerhofgasse e che affaccia proprio sulle pittoresche case che caratterizzano il nucleo urbano della città. Qui è possibile prenotare una cena per due persone e vivere l’esperienza più romantica di sempre.

Benvenuti nel ristorante più piccolo del mondo

Definire l’Auracher Löchl il ristorante più piccolo del mondo non è un eufemismo: il locale, che misura appena 15 metri quadri, ospita solo un tavolino per due e un giradischi in vinile che diffonde una delicata musica per rendere l’esperienza ancora più unica e romantica.

Questo angolo esclusivo gode di una posizione privilegiata dato che è situato sull’arco a ponte che sovrasta la via che attraversa il centro storico. Grazie alla presenza di una finestra, è possibile godere di uno splendido panorama durante la cena.

L’atmosfera è davvero suggestiva: si cena a lume di candela accompagnati da un sottofondo musicale di altri tempi. Non è un caso che, da cinque decenni, coppie provenienti da ogni parte del mondo arrivino proprio qui per vivere quella che è, con tutta probabilità, l’esperienza più romantica di sempre.

Oltre al fascino della location c’è anche un menu di tutto rispetto che, con 5 portate, apertivo incluso, permette a tutti di scoprire i sapori autentici e tradizionali della cucina tirolese. Inoltre, il gin bar annesso al ristorante, ospita la collezione di gin più grande al mondo, che si è guadagnata anche il Guiness dei Primati.

Ma quanto costa cenare nel ristorante più piccolo del mondo? Il menu ha un prezzo di 172 euro per due persone, una cifra che permetterà a tutte le coppie di vivere una delle esperienze più esclusive e suggestive di sempre. Ricordatevi di prenotare però, il ristorante è quasi sempre al completo.