São Miguel: la vacanza da sogno dentro un mulino a vento

Fonte: Airbnb Dormire in un mulino a São Miguel

Esistono luoghi che sono così straordinari da non sembrare reali, posti che sono stati scelti da Madre Natura per essere trasformati nei palcoscenici dei suoi spettacoli più emozionanti, quelli che incantano e meravigliano, che lasciano senza fiato e che ci ricordano quanto è bello il mondo che abitiamo.

São Miguel è uno di questi. L’isola più grande dell’arcipelago portoghese delle Azzorre, infatti, si palesa allo sguardo degli avventurieri che giungono fin qui come un sogno a occhi aperti. Lo scenario vulcanico, i due laghi craterici dipinti di verde e di blu, la ricchezza della flora e della fauna marina sono solo alcune delle meraviglie che rendono questa destinazione un paradiso terrestre da raggiungere e da esplorare almeno una volta nella vita.

Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e tutte sono destinate a lasciare senza fiato. Ma se è un’avventura indimenticabile e irripetibile che volete vivere e condividere, allora, non vi resta che scegliere l’alloggio più speciale dell’isola: un mulino del XIX secolo con vista sul mare che vi permetterà di vivere una vacanza da sogno. Pronti a partire?

Un’esperienza da sogno a São Miguel

L’isola di São Miguel, lo sappiamo, è una di quelle destinazioni che da sempre popolano le travel wish list degli avventurieri di tutto il mondo. Organizzare un viaggio sull’isola dell’arcipelago portoghese, infatti, vuol dire avere un accesso privilegiato a una natura incontaminata e selvaggia caratterizzata da paesaggi vulcanici e da un ecosistema incredibile.

Ma vuol dire anche andare alla scoperta di una città cosmopolita e vivace, quella di Ponta Delgada, nata come un piccolo paesino di pescatori e diventata, oggi, un capoluogo che ospita il patrimonio culturale e storico dell’intera isola. Ed è proprio qui che vogliamo recarci insieme a voi, per scoprire e prenotare quello che è uno degli alloggi più suggestivi e particolari di São Miguel, lo stesso che vi permetterà di vivere e condividere un’esperienza davvero indimenticabile.

Non lontano da Ponta Delgada, infatti, esiste un mulino bianco e rosso, costruito nel XIX secolo, che offre una vista a 360 gradi sulle acque limpide e cristalline che bagnano l’isola e su tutti i suoi dintorni. L’edificio, situato in posizione strategica, ospita un appartamento, destinato a due persone e dotato di ogni comfort, che può essere prenotato su Airbnb.

Dormire in un mulino nelle Azzorre

Le esperienze di viaggio, ormai lo sappiamo, passano anche per gli alloggi. Case, hotel, strutture e baite non sono più solo luoghi del riposo e del ristoro, ma diventano elementi caratterizzanti e integranti dell’intera avventura. E cosa meglio di un mulino a vento può rendere una fuga a São Miguel indimenticabile?

Il mulino delle Azzorre, prenotabile su Airbnb, si trova a Feteiras, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo dell’arcipelago portoghese. La struttura, pittoresca e suggestiva, fa parte di un piccolo resort turistico e rurale composto, oltre che dal mulino a vento, anche da tre piccole case che si snodano su un terreno di 4.000 metri quadri e che si affaccia direttamente sull’oceano.

Il mulino a vento, così come gli altri alloggi, garantiscono agli ospiti che soggiornano qui una vista privilegiata sulle splendide acque che circondano l’isola. Ma non è tutto perché il resort rurale è completamente immerso in un giardino pittoresco che ospita alberi i cui frutti possono essere raccolti dai clienti, oltre a numerosi esemplari floristici che si trasformano nella cornice perfetta di un viaggio indimenticabile.

Insomma, se avete voglia di organizzare una fuga romantica dalla realtà in un angolo di paradiso affascinante e solitario, il mulino a vento di São Miguel è il posto giusto da raggiungere.