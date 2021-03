Vacanze da fiaba: dormire in un mulino a vento

editato in: da

L’esperienza di viaggio passa anche per la scelta dell’alloggio, lo sanno bene le strutture ricettive che, per rispondere alle richieste sempre più esigenti dei viaggiatori, mettono a disposizione le più belle, particolari e originali sistemazioni. Dopo avervi parlato dei 10 hotel più spettacolari del mondo, nei quali pernottare almeno una volta nella vita, non potevano non segnalarvi tutte quelle sistemazioni che permettono di vivere una vacanza da fiaba.

Stiamo parlando della possibilità di dormire all’interno di un mulino a vento, ultimo baluardo della più autentica realtà di campagna. Un’esperienza assolutamente da vivere almeno una volta nella vita. E se prima potevamo solo osservarle, quelle torri con pale fatte girare dal vento, oggi possiamo anche dormirci dentro.

In Europa, la cultura dei mulini a vento si è diffusa sempre di più, dando vita a un turismo lento e rurale che dà accesso a questo magico e incantato mondo di altri tempi. Ma dov’è che è possibile vivere l’esperienza di dormire in un mulino a vento?

In Portogallo, per esempio, dove l’antico mulino di Alentejo, immerso in un contesto idilliaco, è stato trasformato in un delizioso B&B dotato di ogni confort. Ma quella dei mulini a vento, nel Paese, è una vera tendenza destinata a non esaurirsi. Ne è un esempio lo splendido Moinho da Bibi, costruito nel XIX secolo, trasformato poi in un accogliente appartamento turistico.

Anche la Grecia ha i suoi mulini e, anzi, ognuno qui può trovare il suo. Quello tra il Paese e i mulini a vento è una storia d’amore destinata a perdurare nei secoli. Nel borgo di Tripitì ci sono ben 4 ex mulini a vento ora trasformati in case vacanze, a Santorini, invece, c’è il Windmill Villas che ha trasformato, queste strutture, in splendide e confortevoli ville vista mare.

E che dire dei mulini a vento in Olanda? A Eindhoven, c’è un B&B, dal nome Il Nostro Mulino, che promette una vacanza fiabesca e romantica tra prati fioriti e campagne.

Anche in Italia è possibile dormire in un mulino. Per vivere l’esperienza più bella e romantica di sempre dobbiamo recarci in Toscana dove un vecchio mulino ad acqua, costruito nel ‘400, è stato riconvertito in un hotel di lusso. Il Romantik Hotel oggi, ha 37 camere e una Spa ricavata dalle antiche vasche del borgo.

Concludiamo il nostro tour in Francia, è qui che si può vivere una delle più belle esperienze all’interno di un mulino a vento. A Nimes le Moulin de Maitre Cornille, circondato da vigne, è stato trasformato in un piccolo B&B con piscina. In Bretagna, invece, esattamente a Pont Aven, troviamo il Moulin de Rosmadec, un hotel ospitato in un ex mulino a vento quattrocentesco.