Blue hours dal mondo: 10 foto che ti faranno innamorare

Si chiama ora blu ed è quel particolare momento della giornata in cui il cielo, e i panorami sotto di esso, si colorano di una straordinaria cromaticità blu, tipica dell'ombra del crepuscolo. Il termine ha origine francese e fa riferimento all'heure bleue che viene utilizzata nella poetica romantica e nella tecnica fotografica. Da qualsiasi parte del mondo la si osservi, questa restituisce visioni favolistiche e incantate, come dimostra questa fotografia scattate a Istanbul. Sfogliate la gallery per fare il giro del mondo insieme a noi, durante le blue hours.