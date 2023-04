Ci sono luoghi in cui il tempo sembra non essere trascorso, splendidi paesini dal fascino immutato: sono i villaggi di pescatori che, lambiti da acque cristalline, regalano un panorama da cartolina. Quali sono i più pittoreschi? Uno è sicuramente quello di, in Croazia (nella foto): situato sull' isola di Vis , ai piedi del monte Hum, ha un grazioso porticciolo e tante spiagge meravigliose che attirano turisti.