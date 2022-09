Cuore incontaminato della Croazia, ben lontano dalla costa adriatica che richiama ogni anno molti turisti , laè una regione antica e ricca di sorprese, in parte ancora inesplorata (e per questo fonte di numerose leggende). Una delle mete assolutamente da non perdere è la graziosa cittadina di, conosciuta per le sue sorgenti termali da cui sgorgano acque preziosissime per la salute.