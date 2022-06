Le 10 isole più belle della Croazia, piccoli paradisi

Luoghi da sogno per una vacanza all'insegna del mare e della bellezza sono, senza dubbio, le isole della Croazia che stanno diventando, di anno in anno, sempre più famose. Ve ne raccontiamo 10, stupende da lasciare senza parole, a partire da Krk, punteggiata da chiese romaniche, monasteri murati, rigogliosi vigneti e graziosi villaggi di pescatori. Seguite i percorsi a piedi o in bicicletta lungo i terreni agricoli e gli aridi pendii rocciosi, fermatevi a esplorare le caverne sotterranee della grotta di Biserujka, assaggiate il vino bianco Žlahtina nel villaggio di Vrbnik e nuotate a Baška. (Nella foto, scorcio di Krk).