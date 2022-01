Primavera eterna: i luoghi del mondo in cui trasferirsi

È nelle corte giornate invernali, quando le ore di sole sono pochissime e le temperature scendono fino allo zero, che il nostro pensiero vola alla primavera. Questa è la stagione della rinascita, dove la natura torna finalmente a risplendere e i pomeriggi si allungano. E, ciliegina sulla torta, la colonnina di mercurio comincia ad innalzarsi, rendendo davvero piacevole stare all'aria aperta. Cosa potrebbe esserci di meglio che vivere in un luogo dove è sempre primavera? Ecco alcune destinazioni perfette per chi ha intenzione di trasferirsi (e anche per chi vuole solo sognare un po'). (Nella foto, Saint Lucia)