Non solo Roma: 10 splendide città che sorgono su 7 colli

Se pensiamo a una città “costruita su 7 colli” la prima immagine che viene in mente è, ovviamente, Roma. Eppure, la Città Eterna non è l’unica: sì perché, in tutto il mondo, le città sorte su 7 colli sono addirittura 88! Ve ne presentiamo dieci, a partire da Bergamo, con la parte Alta che, con il suo fascino storico e architettonico, è costruita su Colle San Giovanni, Colle S. Salvatore, Colle Aperto, Colle Gromo, Colle Rosate, Colle S. Michele del Pozzo e Colle S. Eufemia (Nella foto, Bergamo Alta).