L’Italia dei Templari, tra misteri e simbologie

Molti dei misteri che avvolgono il nostro Paese sono legati a un antico ordine di cavalieri la cui nascita risale ai tempi della prima crociata in Terrasanta del 1096: i Templari, conosciuti anche come "la Milizia di Dio". Esistono centinaia di leggende che testimoniano il loro coinvolgimento più o meno diretto con alcuni dei segreti insoluti del passato e luoghi simbolici sparsi per tutto lo Stivale. Ecco perché oggi vi portiamo in viaggio nell'Italia dei Templari, tra mistero ed emblemi.