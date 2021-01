Inverno in Lombardia: il meglio secondo il “National Geographic”

È il "National Geographic" a elogiare una regione italiana per l'inverno: la Lombardia. Una zona del nostro Paese dove, come riporta la rivista, "le località montane godono di più ore di sole invernale che in qualsiasi altra parte d'Europa". Vediamo nel dettaglio i consigli che ha voluto dare ai suoi lettori.