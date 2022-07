Acque cristalline, spiagge incontaminate e fondali marini mozzafiato che racchiudono in sé il meglio che la natura sa offrire. L’è questo e molto altro, una delle mete più ambite dai sub alla ricerca di immersioni emozionanti e piene di sorprese. È qui che la Barriera Corallina dà spettacolo con i suoi colori tutti da scoprire, come ad esempio in una delle più affascinanti Islas de la Bahia, Roatan.