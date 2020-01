Clonakilty, il villaggio irlandese dove il tempo sembra essersi fermato

Esistono luoghi unici dove il tempo sembra essersi fermato, lontani dalla solita frenesia quotidiana, che sanno ricondurci in una piacevole dimensione a misura d'uomo. Uno di questi si trova in Irlanda, nella Contea di Cork, e porta il nome di Clonakilty. Pittoresco villaggio affacciato sulla selvaggia e affascinante costa oceanica, vivace, accogliente e colorato, Clonakilty è circondato da splendide spiagge ed è centro di una ricca cultura musicale e gastronomica. Una visita qui è l'ideale per scoprire il vero significato dello stile di vita rilassato del West Cork.