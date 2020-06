Tra borghi e laghi, l’Umbria delle meraviglie e alternativa al mare

Una regione del nostro Paese assolutamente da sogno a da scoprire un angolo dopo l'altro è, senza dubbio, l'Umbria. Un meraviglioso lembo della Penisola italiana che grazie alla sua verdeggiante natura viene considerata " il cuore verde d'Italia ". Tante le bellezze da visitare, come molte le cittadine incantante in cui avventurarsi. E per questo motivo oggi andremo alla scoperta deipiù belli di questa regione del Centro Italia, mete ideali per un'estate alternativa al mare.