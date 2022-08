Le 10 strade più belle del mondo

La società immobiliare britannica GetAgent ha pubblicato una classifica delle strade più belle del mondo. Per stilarla hanno considerato un elenco di 50 strade sparse per tutto il pianete e delle quali sono state mostrate delle immagini digitali a un campione di 40 partecipanti. Grazie a un software di tracciamento oculare, è stato registrato il numero di volte in cui queste persone hanno guardato ciascuna foto insieme alla durata dello sguardo. È stata poi estrapolata la media del tempo trascorso a fissare i fotogrammi e stilata la classifica che al decimo posto vede Orchard Road a Singapore (in foto), una strada lunga circa 2,2 km che è un vero paradiso per chi ama lo shopping.