vacanza-truffa-valigia-t

Luci colorate, pranzi in famiglia, cene infinite e regali sotto l’albero. Che cosa meravigliosa il Natale, per chi lo ama si intende. Se invece rientrate in quella categoria di persone che vuole fuggire da tutto questo, ecco 10 destinazioni da raggiungere dove del Natale non vedrete neanche l’ombra.