Dentro le bolle trasparenti per vivere il sogno di mezza estate

Fonte: Ufficio Stampa Airbnb Cupola di vetro in Portogallo

C’è sempre qualcosa di magico e onirico nella vista di un cielo stellato. Del resto, fin dagli albori dell’umanità, gli uomini si sono lasciati guidare dal firmamento e a quello si sono ispirati. Lo hanno fatto i poeti e i cantanti, i pittori e gli scrittori. Lo facciamo anche noi quando scegliamo di raggiungere tutte quelle destinazioni buie – guidati solo dalla luce delle stelle – per sussurrare i desideri, dare vita ai sogni e ritrovare noi stessi.

E se è vero che un cielo stellato è sempre una meraviglia da osservare e contemplare, è vero anche che è durante la stagione estiva che davanti al nostro sguardo si palesa uno spettacolo senza eguali. Merito del cielo sereno o poco nuvoloso, ma anche degli incontri tra i pianeti e degli sciami meteorici che ci tengono compagnia durante queste settimane.

E se è un sogno di mezza estate quello che volete vivere adesso, allora, non vi resta che raggiungere queste destinazioni che ospitano bolle trasparenti per dormire sotto il cielo stellato. Scopriamole insieme.

In mezzo al verde della Provenza ad osservar le stelle

Sono tante, tantissime le bolle trasparenti in giro per il mondo. Alloggi straordinari che permettono ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica a contatto con la natura, illuminata solo dal firmamento. Tra le più belle, prenotabili direttamente su Airbnb, abbiamo scovato una straordinaria bubble room immersa nel verde della Provenza. Un luogo straordinario da raggiungere questa estate per ammirare le stelle cadenti e lo spettacolo dei pianeti.

Per vivere quella che è un’avventura romantica e suggestiva dobbiamo recarci a Veynes, in Francia, in una delle mete più frequentate e amate dagli appassionati delle attività outdoor. Proprio vicino alla Grande Randonnée, infatti, esiste questa bubble immersa nei boschi verdeggianti in cui perdersi e immergersi per vivere un sogno di mezza estate.

Fonte: Ufficio Stampa Airbnb

Tra i fiordi norvegesi per ammirare le stelle

Pochi luoghi al mondo sanno essere suggestivi e affascinanti come la Norvegia, un Paese che con i suoi panorami selvaggi e incontaminati sembra uscito da un libro di fiabe. Ed è proprio qui che vogliamo portarvi per farvi scoprire un altro alloggio straordinario da vivere durante le notti d’estate.

Ci troviamo a Gildeskål, a pochi chilometri da una delle spiagge più scenografiche e suggestive della Scandinavia, quella di Langsanden. È questo il posto più romantico dove trascorrere le notti d’estate e lasciarsi guidare solo dalle stelle, in una cupola trasparente sui fiordi, prenotabile direttamente su Airbnb, che garantisce una delle avventure più straordinarie di una vita intera.

Fonte: Ufficio Stampa Airbnb

Come in una fiaba: la bolla trasparente nel bosco

Tra le bolle trasparenti da prenotare quest’estate su Airbnb, per ammirare i cieli stellati, ce n’è una che sembra uscita direttamente da un libro di fiabe. Ci troviamo in Portogallo, nei pressi di Viana do Castello, in una delle zone più suggestive dell’intero Paese.

È qui, a Geraz do Lima, che una cupola di vetro in un bosco, con tanto di arredamento floreale, è stata messa a disposizione di tutti i viaggiatori che vogliono vivere un’esperienza incantata (foto dell’alloggio in copertina).

La cupola trasparente sulle Alpi

C’è un altro alloggio da prenotare quest’estate, una sfera trasparente che garantisce la vista più bella di sempre a ogni ora del giorno e della notte. Ci troviamo a Versam, in Svizzera, immersi nel paesaggio montano delle Alpi.

È qui che è possibile vivere un’intensa esperienza a contatto con la natura più autentica: svegliarsi con la luce naturale in un luogo isolato, ammirare il panorama circostante, osservare le mucche al pascolo e addormentarsi cullati dalle stelle.

Fonte: Ufficio Stampa Airbnb

Una bolla trasparente sotto le stelle della valle incantata

L’ultima della nostra selezione degli alloggi straordinari che ci permettono di dormire sotto le stelle ci conduce direttamente in Italia, in un luogo tanto magico quando suggestivo che sembra uscito da una fiaba.

Ci troviamo nella Valle dei Mocheni, in Trentino Alto-Adige, conosciuta anche come Valle Incantata. In questo luogo straordinario, dove la natura è assoluta protagonista, c’è una bolla trasparente all’interno del Maso La Marianna. Qui, i viaggiatori, potranno trascorrere delle notti indimenticabili illuminate solo dalla luce delle stelle.