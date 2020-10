10 cose che forse non sai dell’Albania e degli albanesi

Per anni, il piccolo e splendido Paese, è statoe snobbato rispetto agli itinerari turistici più battuti. Negli ultimi anni però, grazie alla sua bellezza paesaggistica, alla storia e alla cultura che viene conservata gelosamente all'interno del territorio ecco che l'Albania è stata piacevolmente riscoperta, scalando pian piano le classifiche delle destinazioni più belle del mondo . Tutto merito del mare e delle spiagge incantevoli, della tradizione gastronomica e del patrimonio culturale che appartiene al Paese. Tuttavia ci sono alcune cose dell'Albania, che ancora in molti non conoscono, e che probabilmente rendono questo luogo ancora più bello. Pronti a scoprirle insieme?