Ecco dove andare al mare con i bambini in Liguria e in Toscana: le bandiere verdi 2018

Sabbia per i giochi, acque limpide e basse a riva, bagnini e scialuppe, spazi per il cambio pannolino e l’allattamento: ecco le Bandiere Verdi 2018 in Liguria e in Toscana.

Bandiere verdi in Liguria

In Liguria, quattro sono le spiagge che hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera verde 2018. A cominciare dalla spiaggia di Finale Ligure, in provincia di Savona. Il suo litorale è tutto un susseguirsi di attrezzati stabilimenti, con i loro chioschi, i ristoranti di pesce, i noleggi di biciclette, ombrelloni e sdraio. Sempre in provincia di Savona, è stata premiata la spiaggia di Noli: il suo mare è uno tra i più puliti della Riviera di Ponente, ed è per questo che da tempo riceve la Bandiera blu.

In provincia di Genova, ad ottenere la Bandiera verde è stata invece la spiaggia di Lavagna, con la sua sabbia mista a ciottoli e la suggestiva posizione, che permette anche di visitare lo splendido borgo omonimo. Infine, in provincia di La Spezia, ecco la spiaggia di Lerici, con la sua sabbia fine e il fondale basso, perfetto in caso di vacanza coi bambini.

Bandiere verdi in Toscana

Anche in caso la meta delle proprie vacanze sia la Toscana, è possibile scegliere per i propri bambini una spiaggia Bandiera verde. In provincia di Livorno, ad esempio, hanno ottenuto il riconoscimento le spiagge di Bibbona e di San Vincenzo. La prima, destinazione perfetta per giorni rilassanti, ha una sabbia fine e grandi spazi, e una pineta alle sue spalle perfetta per un po’ d’ombra e per un pic-nic; la spiaggia di San Vincenzo, invece, è carraterizzata da un mare sicuro e poco profondo (mentre all’altezza del Parco di Rimigliano, a riva, si raggiungono subito i due metri).

In provincia di Pisa, ecco invece la spiaggia di Calambrone, quella della Marina di Pisa e quella di Tirrenia. Quest’ultima è perfetta soprattutto per lo sport e il divertimento: attrezzata con giochi e scivoli per i bambini, permette di praticare windsurf, kitesurf, sup e beach volley, e di organizzare uscite in gommone o in catamarano.

Ad ottenere la Bandiera verde 2018 sono state anche alcune spiagge della provincia di Lucca. Qui, Camaiore – Lido Arlecchino – Matteotti danno vita a un litorale di spiaggia dorata e bagni attrezzati, con alle spalle tutta la magia della Versilia. Una magia che è ancora più forte a Viareggio e a Forte dei Marmi, altre località le cui spiagge hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Da anni Bandiera blu d’Europa, il loro mare limpido e pulito è perfetto per i bambini, mentre i più grandi possono cimentarsi negli sport d’acqua o… nello shopping!

La maggior parte delle spiagge Bandiera verde 2018, tuttavia, si trova in provincia di Grosseto. Da Castiglione delle Pescaia a Follonica, da Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole a Porto Santo Stefano e fino a Santa Liberata, le spiagge di questa provincia toscana sono tra le migliori in Italia per una vacanza coi bambini. Particolarmente suggestive sono soprattutto le spiagge dell’Argentario: ci sono quelle adatte agli sport velici e quelle accessibili anche ai portatori di handicap, e poi le spiagge coi campi di pallanuoto, e quelle coi giochi per i bambini. Per una vacanza adatta a tutta la famiglia.