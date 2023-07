Le migliori località di montagna per i bambini

Una vacanza in montagna, immersa nel verde, con aria pulita, clima piacevole e il diretto contatto con la natura è qualcosa di magico per i più piccoli. Occorre, tuttavia, tenere conto che non tutte le località sono adatte poiché i bambini hanno specifiche esigenze. Vediamo allora una selezione di mete da considerare a partire da Valdieri, nella piemontese Valle di Gesso, paesino medievale nel cuore di una riserva naturale dove compiere piacevoli escursioni, rilassarsi alle Terme Reali e visitare il Centro Faunistico Uomini e Lupi a Entracque. (Nella foto, montagne di Valdieri, Cuneo, Piemonte).