Esiste una laguna a forma di cuore che sembra un sogno

Fonte: iStock Karawapop, la laguna a forma di cuore. Raja Ampat

Esistono luoghi nel mondo che non smettono mai di stupirci, perché tanta è la meraviglia che gli appartiene che facciamo fatica a credere che siano reali. E invece lo sono, come solo loro sanno esserlo.

Luoghi che sono stati sapientemente plasmati da Madre Natura, proprio lei ha firmato quelli che sono i capolavori visivi più belli del mondo intero, e che per forme, linee e colori rimandano a un immaginario onirico che fino ad adesso è appartenuto solo al mondo dei sogni. Ma basta aprire gli occhi per scoprire che questi posti sono reali, e aspettano solo di essere esplorati.

Come quella laguna a forma di cuore, immersa in un paradiso terrestre, che riempie lo sguardo di chi la osserva di stupore e incanto, e ricorda quanto è straordinario il mondo che abitiamo. Benvenuti a Raja Ampat, nell’ultimo eden naturale dell’Indonesia.

Raja Ampat, l’ultimo paradiso

Ci troviamo a Raja Ampat, in una delle destinazioni naturali più belle dell’Indonesia e del mondo intero. L’arcipelago, situato tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico, è caratterizzato da circa 1500 isole che si trovano a ovest della Nuova Guinea.

Qui, ogni anno, arrivano viaggiatori e avventurieri provenienti da ogni parte del mondo con un solo obiettivo: quello di esplorare uno degli ultimi eden incontaminati della terra. Le isole, per lo più montuose, sono caratterizzate da una vegetazione lussureggiante e bagnate da acque turchesi e trasparenti.

Questo straordinario territorio è diventato con i secoli casa di numerose specie di flora e fauna marina. I fondali di Raja Ampat ospitano oltre 500 specie diverse di coralli che formano il 75% delle barriere coralline di tutto il mondo. Ecco perché l’arcipelago è considerato un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee.

Il territorio è vasto e straordinario, ma accomunato da un paesaggio unico che lascia senza fiato. Le isole principali dell’arcipelago sono quattro, un numero questo che troviamo anche nel nome. Raja Ampat, infatti, vuol dire I quattro Re.

Tra le isole principali troviamo anche Misool, un luogo affascinante e straordinario che ospita una moltitudine di creature marine, ma anche un paesaggio fatto di colline, fitte foreste e paludi di mangrovie. Ma non è tutto perché è proprio nei pressi di quest’isola che si trova uno dei più incredibili spettacoli di Madre Natura: una laguna a forma di cuore che è un sogno a occhi aperti.

Fonte: iStock

Karawapop: la laguna a forma di cuore

Il suo nome è Karawapop, ed è la laguna a forma di cuore situata nei pressi dell’Isola di Misool. Questo luogo straordinario, che porta la firma di Madre Natura, è un vero e proprio capolavoro da osservare e contemplare.

Incastonato tra le rocce carsiche e la vegetazione lussureggiante, questo bacino costiero cattura l’attenzione per i suoi colori incredibili, per la sua posizione, ma soprattutto per la sua forma che ricorda quella di un cuore, motivo per il quale è stato ribattezzato Laguna dell’Amore.

Qui è possibile fare immersioni nelle acque dalle mille sfumature di blu della Laguna dell’Amore, scendendo dal molo. Fate attenzione, però, perché le correnti che spingono verso l’oceano sono molto forti.

Per ammirare lo spettacolare panorama della laguna dall’alto, è necessario salire sulla cima della collina della piccola isoletta di Karawapop, raggiungibile da Misool via mare. Il percorso, reso più agibile da una scala di legno, è ripido e richiede una buona prestanza fisica, ma tutta la fatica di quei 400 scalini che svettano verso l’alto viene ripagata dallo scenario idilliaco che si apre davanti agli occhi dei viaggiatori. Fermatevi per tutto il tempo necessario: la vista da qui è meravigliosa.