La notte stellata in questo villaggio è un incanto: l’esperienza magica

Fonte: 123rf Jukil Community lodge

Esistono luoghi che sono così belli da non sembrare veri. Posti che per forme e lineamenti rimandano a tutte quelle visioni che sono appartenute, fino a questo momento, solo all’immaginario onirico. Ma che sono veri, e per questo ancora più straordinari.

La bellezza che appartiene a questi luoghi remoti e silenziosi non si può descrivere, non si può raccontare, ma solo vivere. È per questo che oggi abbiamo pensato di fare un viaggio ideale insieme a voi per portarvi alla scoperta di una destinazione che raccoglie, preserva e mostra tutta la meraviglia che appartiene al nostro pianeta.

Ci troviamo in Bolivia, nel Paese delle meraviglie naturalistiche, tra le bellezze di un territorio variegato che offre straordinarie visioni sulle Ande e sul deserto di Atacama, passando per la foresta pluviale del bacino dell’Amazzonia e per quella sterminata distesa bianca del Salar de Uyuni. Ed è proprio qui che, a una manciata di chilometri da uno degli spettacoli più belli del mondo intero, esiste un villaggio autentico e genuino, all’interno del quale è possibile trascorrere momenti condivisi con la comunità locale e trascorrere la notte sotto il cielo stellato più bello del mondo. Pronti a vivere un’esperienza magica?

Dormire in un villaggio comunitario in Bolivia: l’esperienza unica

È un viaggio della vita, quello che conduce gli avventurieri in Bolivia, e che è destinato a sorprendere e incantare. Tantissime sono le cose da fare e da vedere e tutte, questo è certo, lasciano senza fiato. Tra le tante, ne abbiamo scelta una da condividere con voi oggi. Un’esperienza davvero unica da fare almeno una volta nella vita.

Ci troviamo nei pressi del Salar de Uyuni, uno dei più grandi capolavori mai creati di Madre Natura. Proprio a pochi chilometri dalla distesa di sale, esiste il Jukil Lodge, un rifugio comunitario all’interno dei quali i viaggiatori possono vivere e condividere esperienze con le comunità locali e toccare con mano la cultura indigena delle popolazioni che vivono a Santiago de Agencha.

In questo villaggio boliviano, infatti, gli ospiti sono chiamati a partecipare alle attività quotidiane, a praticare l’agricoltura e a scoprire tutti i segreti della produzione di quinoa, ma sono anche esortati a scoprire tutte le meraviglie che preservano i dintorni.

Fonte: 123rf

Il Jukil Lodge e la sua notte stellata: un sogno che si avvera

Raggiungere Santiago de Agencha, e scegliere di dormire all’interno del Jukil Lodge, è un’esperienza che cambia la vita. Immersi tra gli altopiani boliviani, i lodge sono il perfetto punto di partenza per immergersi completamene nella cultura e nella vita delle popolazioni locali.

I viaggiatori che arrivano fin qui sono chiamati a diventare parte integrante della quotidianità, visitando e lavorando nei campi di quinoa che si snodano intorno al villaggio. In alcuni periodi dell’anno, inoltre, è possibile anche prendere parte alla semina o alla raccolta del chicco d’oro.

Le esperienze da vivere, qui, passano per i sensi e le emozioni, e permettono ai viaggiatori di ammirare visioni che lasciano senza fiato a ogni ora del giorno e della notte.

Dal Mira Mirador del Cielo Calvario, infatti, è possibile osservare lo spettacolo del tramonto e del crepuscolo. Poi quando il buio arriva, il villaggio e i suoi dintorni sprofondano nel buio mentre milioni di stelle iniziano a popolare il cielo e a offrire ai viaggiatori la notte stellata più bella del mondo.