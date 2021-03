Le incredibili piscine salate dell’Ungheria sembrano un dipinto

editato in: da

In un paesino del Nord dell’Ungheria c’è un luogo a dir poco spettacolare, dove si può assistere a un fenomeno unico, paragonabile solo a un altro luogo al mondo: Pamukkale, in Turchia.

Piccole piscine di acqua salata disegnano il paesaggio di Egerszalòk, nella provincia di Heves, trasformandolo in un quadro d’autore. Qui il pittore si chiama Madre Natura.

È solo di recente che queste piscine sono state scoperte. Era il 1961, durante alcuni scavi, che fu rinvenuta quasi per caso un’abbondante presenza di acqua termale che, grazie al suo elevato contenuto di sale e di calcare, aveva modellato il paesaggio lungo una collina sabbiosa molto chiara per via delle piccole piscine e delle sorgenti detta “collina di sale”.

Alle prime due piscine scoperte sono stati dati anche dei nomi. La prima si chiama Maria ed è dedicata a Maria dei miracoli mentre un’altra, scoperta qualche anno più tardi, si chiama Wendelin, in onore della Santa patrona delle sorgenti d’acqua. Tutt’intorno le piscine sono circondate da una bellissima pineta. Il quadro, insomma, è bellissimo.

L’acqua termale solforica di Egerszalòk sgorga a una temperatura di 65-68°C e vanta ottime proprietà curative soprattutto per le patologie delle ossa, per disturbi reumatici e artritici. Nel 1992 il governo ungherese ha dichiarato le acque ternali di questo luogo medicinali e sono tra le migliori al mondo.

Nel 2007 sono stati inaugurati dei moderni bagni termali, dotati di 16 vasche coperte, per una superficie complessiva di 1.900 metri quadrati accessibili a tutti. Le piscine di Egerszalòk distano solo un’ora e mezza da Budapest e sono perfette per una gita fuori città quando si visita la Capitale ungherese.