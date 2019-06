I 7 cinema più belli del mondo da visitare almeno una volta nella vita

Niente recensioni delle ultime pellicole in uscita, né elenchi dei film da non perdere, questa guida è tutta dedicata ai cinema. Di solito non prestiamo attenzione alla loro estetica, focalizzati come siamo sui contenuti, ma nel mondo ne esistono di bellissimi, da vedere almeno una volta nella vita, senza per forza entrarci e pagare il biglietto. Dall'Italia al Giappone, dagli Stati Uniti alla Spagna, è un tripudio di magnifiche strutture architettoniche e di cinema insoliti, anche all'aperto. Ecco allora i 7 cinema più belli.