Le 5 strade più belle al mondo da percorrere in pullman

Chi l'ha detto che viaggiare in pullman sia necessariamente spiacevole? Nonostante non sia un mezzo particolarmente comodo, è economico, favorisce le amicizie, e in alcuni casi attraversa strade che vale la pena percorrere almeno una volta nella vita, senza la scocciatura di dover guidare. Senza contare che ogni paese ha i propri autobus, alcuni decisamente caratteristici, e salirci sopra per un tour più o meno lungo, è un bel modo per connettersi con la gente del posto. Ecco allora 5 strade assolutamente consigliate per un tour in pullman.