La capanna sull’albero che sembra uscita da un libro dei fratelli Grimm

Fonte: Getty Images La casa sull'albero del Baumhaushotel Kriebelland

Non è mai troppo tardi per sognare di diventare i protagonisti delle nostre fiabe preferite, le stesse che ci hanno accompagnato fin da bambini. E farlo non è poi così complicato, perché basta guardare le meraviglie che ci circondano per trovare in esse forme e lineamenti che ci riportano proprio lì, in quegli scenari onirici che abbiamo osservato tra le pagine dei libri più belli che abbiamo letto.

Ed è proprio tra quelle pagine che oggi vogliamo portarvi, all’interno di una scenografia che sembra plasmata sui nostri sogni d’infanzia. In un luogo che promette di far vivere una delle esperienze più belle della vita, sicuramente la più stravagante.

Un po’ casa stregata e un po’ dimora fatata, questa capanna sull’albero sembra uscita da una fiaba dei fratelli Grimm, ed è prenotabile per la prossima vostra vacanza in Germania.

Una vacanza da fiaba

Parlare della Germania spalanca nella nostra mente tutta una serie di suggestioni che ci riportano in quei luoghi che già conosciamo o che abbiamo sognato di visitare almeno una volta nella vita.

Città, borghi e Paesi che conservano un patrimonio immenso fatto di storia, arte e cultura, e poi ancora luoghi che hanno ispirato i fratelli Grimm per la stesura delle loro incredibili fiabe, e che sono lì a suggestionarci e ad incantarci, oggi come ieri.

Se è una vacanza da fiaba, quella che volete vivere, allora non ci sono dubbi: la Germania è il posto giusto. Tuttavia per entrare in questa storia fatata dobbiamo allontanarci dai sentieri più battuti dal turismo di massa e spostarci nella Sassonia Centrale, e più precisamente a Kriebstein.

Questo piccolo comune di appena 2000 abitanti è conosciuto sopratutto per i numerosi sentieri che attraversano una natura lussureggiante e per quell’antico castello medievale che domina e veglia sul territorio da uno sperone di roccia che si innalza dal fiume Zschopau.

È proprio qui, incastonato tra le meraviglie naturali e storiche di questo territorio, che si trova la casa sull’albero più grande di tutta la Germania. La si può fotografare, perché è davvero bellissima, ma anche prenotare e vivere per un soggiorno indimenticabile.

Questa casa sull’albero, infatti, fa parte del complesso Baumhaushotel Kriebelland che promette ai viaggiatori avventure davvero uniche.

Fonte: Getty Images

Le casa sull’albero

Situato a Kriebstein, il Baumhaushotel Kriebelland ospita ben quattro case sugli alberi, e sono tutte straordinarie. C’è quella romantica, che è la più grande del complesso e del Paese intero, quella a botte, a libro e a veliero. I nomi sono estremamente evocativi, del resto l’obiettivo è proprio quello di incantare i grandi e i piccoli esploratori che giungono fino a qui.

Tutti gli alloggi si trovano immersi nella natura lussureggiante e sono sospesi tra gli alberi, fino a 20 metri d’altezza. A rendere davvero speciali questi alloggi sono gli straordinari dettagli che caratterizzano gli interni e gli esterni. Le case, infatti, sono state progettate da artisti e artigiani con l’obiettivo di catapultare gli ospiti in un mondo fatato.

La più grande, quella romantica – ma adatta anche alle famiglie – prende il nome di Romantic Tree House. Con i suoi tre piani e un’altezza di 28 metri si è guadagnata il primato di casa sull’albero più grande della Germania.

Negli interni e negli esterni sono presenti tutta una serie di elementi e di dettagli che rimandano inevitabilmente al mondo favolistico, dalle forme sinuose al legno intarsiato passando per le sculture e l’arredamento artigianale.

Tutto intorno, invece, c’è una natura rigogliosa che regna incontrastata e che garantisce una vacanza all’insegna della pace e del relax. A pochi minuti a piedi dalle case sull’albero Baumhaushotel Kriebelland si trova anche la foresta di Kriebstein e chissà se proprio addentrandovi in questa potrete fare incontri ravvicinati con creature magiche.