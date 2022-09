La città italiana che per gli stranieri è imperdibile in autunno

Gli stranieri amano l’Italia: il suo buon cibo, le spiagge meravigliose e un pizzico di movida l’hanno resa la meta ideale per le vacanze estive, soprattutto al sud. Ma il nostro Paese ha tante altre bellezze da scoprire, e l’autunno è la stagione ideale. Lo rivela il Washington Post che, in un lungo reportage alla ricerca delle destinazioni migliori per la stagione che anticipa il freddo, cita ben due località italiane.

Trani, perla d’autunno: l’elogio del Washington Post

“Secondo Instagram, tutti sono andati in Italia quest’estate” – si legge tra le pagine del celebre quotidiano statunitense. E in effetti non c’è niente di più vero: da sempre affollato di turisti provenienti da ogni angolo del mondo, il nostro Belpaese ha visto anche quest’anno un’infinità di persone, tra cui molti vip internazionali. Dai Beckham (che sono ormai degli habitué) a Leonardo di Caprio, da Jennifer Lopez e Ben Affleck ad Angelina Jolie, che ha accompagnato sua figlia Shiloh al concerto dei Måneskin al Circo Massimo di Roma. Insomma, non mancava proprio nessuno.

“Non sentitevi tagliati fuori” – prosegue il Washington Post – “Andarci fuori stagione vi darà l’occasione di vivere un’avventura italiana diversa da tutti gli altri”. Il motivo? È presto spiegato: “Qui c’è molto di più che un’iconica cultura da spiaggia”. E allora non resta che addentrarsi in un “viaggio autunnale per visitare le città d’arte, sorseggiare un aperitivo e osservare gli abitanti del luogo vestiti in maniera impeccabile”. Il quotidiano però fa molto di più che offrire un suggerimento generico. Due sono le destinazioni che consiglia ai suoi lettori: la Toscana e la piccola città di Trani, in Puglia.

Se sulla splendida regione che ospita meraviglie come Firenze e Siena non c’è molto altro da aggiungere, la perla pugliese merita un po’ di attenzione in più. Certo, sappiamo tutti che si tratta di un luogo delizioso, ma com’è riuscita a conquistare persino gli stranieri? Oltre alle sue spiagge incantevoli, che d’estate accolgono calorosamente i turisti in arrivo da tutto il mondo, Trani vanta un fascino particolare e tante sorprese assolutamente da scoprire. Vediamo allora quali sono le sue meraviglie.

Cosa vedere a Trani in autunno

Quando l’estate va pian piano spegnendosi, lasciando giornate più corte e una brezza piacevole che ci accompagna verso l’autunno, è tempo di tornare al lavoro e archiviare le vacanze nei nostri ricordi. Ma c’è chi vuole godersi ancora qualche giorno di riposo, e Trani potrebbe essere la meta perfetta. Con le spiagge ormai abbandonate e le strade vuote dalla solita calca dei turisti, ci si può perdere tra le sue bellezze in tutta tranquillità. E di gioielli da scoprire ce ne sono tanti. Il centro storico della città è un dedalo di viuzze dove si affacciano casette bianche e locali da cui escono profumi invitanti.

Qui si trova la Cattedrale di Trani, imponente edificio realizzato in tufo calcareo proveniente dalle cave che si trovano nei pressi della città. La Basilica sorge nel cuore di Piazza Duomo, a due passi dal mare: la vista è incredibile, e per rimanere davvero incantati non resta che salire sul campanile, dall’alto del quale si gode di un panorama mozzafiato. Altrettanto affascinante è il Castello Svevo, costruito letteralmente sul mare. Le sue meravigliose sale ospitano un museo ricco di collezioni incredibili, in cui è possibile scoprire i reperti venuti alla luce nei dintorni della fortezza durante le opere di restauro.

Un’altra tappa da non perdere è l’antico quartiere ebraico, tra le cui stradine il tempo sembra essersi fermato. Per arrivarci basta varcare la Porta della Giudecca, e sembra di essere in un mondo diverso: in passato vi erano ben quattro sinagoghe, ma oggi ne rimangono solamente due. La sinagoga Scolanova, eretta nel ‘200, è la più importante testimonianza della presenza ebraica a Trani, ma anche la sinagoga Grande merita assolutamente una visita. Vi è infatti custodito un museo dedicato ai reperti della storia ebraica cittadina.