In Valle Camonica, primo Sito UNESCO italiano iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1979, oggi l’Arte Rupestre si esplora, si ascolta e si attraversa: infatti, le incisioni preistoriche che hanno reso celebre il Sito UNESCO 94 entrano in dialogo con la tecnologia per trasformare la visita in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere tutti i sensi.
Si apre così una nuova fase per tutta la Valle dei Segni, che sceglie di raccontare il proprio patrimonio con strumenti digitali, accessibili e integrati: è questo il cuore di “IMMERSIONE RUPESTRE. Vivi l’emozione della preistoria con gli antichi Camuni”, progetto sviluppato da Voilà in partnership con Fondazione Valle dei Segni e giunto al termine della fase di progettazione e produzione cofinanziata da Unioncamere e Regione Lombardia nell’ambito del Bando InnovaCultura 2024.
Indice
Un nuovo modo di visitare il Sito UNESCO 94
L’Arte Rupestre della Valle Camonica è un racconto collettivo inciso nella roccia, una narrazione lunga migliaia di anni che parla di caccia, rituali, simboli, vita quotidiana: IMMERSIONE RUPESTRE introduce un sistema coordinato che unisce realtà virtuale, audioguide multilingue, videoguide inclusive, mappe interattive e un e-commerce territoriale collegato al sito ufficiale Vallecamonicaunesco.it. L’obiettivo è ampliare il pubblico, migliorare l’esperienza di visita e rendere il patrimonio più comprensibile ed emozionale, anche per chi fino a oggi ne rimaneva escluso o poco coinvolto.
Il valore di una simile visione è stato riconosciuto anche a livello nazionale: a settembre 2025 il progetto ha ricevuto il Premio “Mario Bagnara” per il Turismo Sostenibile, per il migliore utilizzo delle tecnologie al servizio della tutela e della valorizzazione del patrimonio mondiale.
Viaggiare nella preistoria con la realtà virtuale
Cuore narrativo ed emozionale dell’iniziativa è l’esperienza immersiva in realtà virtuale: indossando il visore VR, si può compiere un viaggio evocativo nella preistoria camuna, attraversare ambienti ricostruiti e vivere una narrazione multisensoriale che restituisce atmosfera e suggestioni di un tempo lontanissimo.
L’esperienza è disponibile gratuitamente presso lo IAT di Boario Terme e, fino al 15 febbraio 2026, anche presso Elnòs Shopping a Brescia, nell’ambito dell’iniziativa “Art for Kids”, in un corner dedicato alla Valle Camonica.
Nel corso del 2025, la VR è stata proposta in fiere, eventi e manifestazioni culturali ad alta affluenza e ha ottenuto un apprezzamento trasversale, soprattutto tra bambini e famiglie, ma anche tra chi di solito non si avvicina a una visita archeologica tradizionale. E un tale riscontro ha aperto nuove prospettive tanto che scuole ed enti del territorio hanno iniziato a richiederla come strumento educativo e di valorizzazione culturale.
Un patrimonio davvero accessibile a tutti
Uno degli aspetti più innovativi riguarda poi l’accessibilità: le audioguide multilingue, disponibili in italiano, inglese, francese e tedesco, insieme alle videoguide con interpreti LIS e ASL per gli otto parchi principali del Sito UNESCO 94, rappresentano un passo concreto verso una fruizione inclusiva.
I contenuti sono accessibili online, sia da remoto sia in loco, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate: tramite la piattaforma Immersionerupestre.it e il sito ufficiale Vallecamonicaunesco.it, gli utenti possono orientarsi tramite le mappe interattive, consultare i percorsi e accedere ai contenuti multimediali collegati a ciascun parco.
Anche persone cieche, ipovedenti, non udenti e ipoudenti possono così accedere in modo autonomo all’Arte Rupestre, ma il beneficio non riguarda soltanto chi ha esigenze specifiche: l’intera esperienza risulta più chiara, strutturata e coinvolgente per tutti.
Il primo e-commerce territoriale
Immersionerupestre.it è il primo sistema integrato dedicato al Sito UNESCO n. 94 e al suo territorio, nonché il primo e unico e-commerce territoriale della Valle dei Segni.
In pochi mesi ha registrato oltre 26.000 sessioni di visita, affermandosi come hub informativo e operativo dove è possibile acquistare i biglietti di ingresso ai parchi rupestri, prenotare esperienze culturali, enogastronomiche, termali e sportive abbinate alla visita, scoprire itinerari tematici ed eventi legati all’Arte Rupestre.
Oltre cinquanta operatori turistico-ricettivi, culturali e di servizi hanno già aderito al progetto, per promuovere e vendere le proprie proposte sulla piattaforma, e le esperienze sono disponibili anche in versione Gift Card, pensate come regalo esperienziale sostenibile e radicato nel territorio.
Il 2026 sarà dedicato al rafforzamento della piattaforma come canale di riferimento per la visita e la vendita del Sito UNESCO e del territorio, all’incremento delle esperienze e delle Gift Card, all’ampliamento della rete di operatori aderenti e al coinvolgimento di aziende interessate a utilizzare le proposte come regali aziendali o strumenti di welfare.