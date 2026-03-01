Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Suggestiva incisione rupestre della Valle Camonica

In Valle Camonica, primo Sito UNESCO italiano iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1979, oggi l’Arte Rupestre si esplora, si ascolta e si attraversa: infatti, le incisioni preistoriche che hanno reso celebre il Sito UNESCO 94 entrano in dialogo con la tecnologia per trasformare la visita in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere tutti i sensi.

Si apre così una nuova fase per tutta la Valle dei Segni, che sceglie di raccontare il proprio patrimonio con strumenti digitali, accessibili e integrati: è questo il cuore di “IMMERSIONE RUPESTRE. Vivi l’emozione della preistoria con gli antichi Camuni”, progetto sviluppato da Voilà in partnership con Fondazione Valle dei Segni e giunto al termine della fase di progettazione e produzione cofinanziata da Unioncamere e Regione Lombardia nell’ambito del Bando InnovaCultura 2024.

Un nuovo modo di visitare il Sito UNESCO 94

L’Arte Rupestre della Valle Camonica è un racconto collettivo inciso nella roccia, una narrazione lunga migliaia di anni che parla di caccia, rituali, simboli, vita quotidiana: IMMERSIONE RUPESTRE introduce un sistema coordinato che unisce realtà virtuale, audioguide multilingue, videoguide inclusive, mappe interattive e un e-commerce territoriale collegato al sito ufficiale Vallecamonicaunesco.it. L’obiettivo è ampliare il pubblico, migliorare l’esperienza di visita e rendere il patrimonio più comprensibile ed emozionale, anche per chi fino a oggi ne rimaneva escluso o poco coinvolto.

Il valore di una simile visione è stato riconosciuto anche a livello nazionale: a settembre 2025 il progetto ha ricevuto il Premio “Mario Bagnara” per il Turismo Sostenibile, per il migliore utilizzo delle tecnologie al servizio della tutela e della valorizzazione del patrimonio mondiale.

Viaggiare nella preistoria con la realtà virtuale

Cuore narrativo ed emozionale dell’iniziativa è l’esperienza immersiva in realtà virtuale: indossando il visore VR, si può compiere un viaggio evocativo nella preistoria camuna, attraversare ambienti ricostruiti e vivere una narrazione multisensoriale che restituisce atmosfera e suggestioni di un tempo lontanissimo.

L’esperienza è disponibile gratuitamente presso lo IAT di Boario Terme e, fino al 15 febbraio 2026, anche presso Elnòs Shopping a Brescia, nell’ambito dell’iniziativa “Art for Kids”, in un corner dedicato alla Valle Camonica.

Nel corso del 2025, la VR è stata proposta in fiere, eventi e manifestazioni culturali ad alta affluenza e ha ottenuto un apprezzamento trasversale, soprattutto tra bambini e famiglie, ma anche tra chi di solito non si avvicina a una visita archeologica tradizionale. E un tale riscontro ha aperto nuove prospettive tanto che scuole ed enti del territorio hanno iniziato a richiederla come strumento educativo e di valorizzazione culturale.

Un patrimonio davvero accessibile a tutti

Uno degli aspetti più innovativi riguarda poi l’accessibilità: le audioguide multilingue, disponibili in italiano, inglese, francese e tedesco, insieme alle videoguide con interpreti LIS e ASL per gli otto parchi principali del Sito UNESCO 94, rappresentano un passo concreto verso una fruizione inclusiva.

I contenuti sono accessibili online, sia da remoto sia in loco, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate: tramite la piattaforma Immersionerupestre.it e il sito ufficiale Vallecamonicaunesco.it, gli utenti possono orientarsi tramite le mappe interattive, consultare i percorsi e accedere ai contenuti multimediali collegati a ciascun parco.

Anche persone cieche, ipovedenti, non udenti e ipoudenti possono così accedere in modo autonomo all’Arte Rupestre, ma il beneficio non riguarda soltanto chi ha esigenze specifiche: l’intera esperienza risulta più chiara, strutturata e coinvolgente per tutti.

Il primo e-commerce territoriale

Immersionerupestre.it è il primo sistema integrato dedicato al Sito UNESCO n. 94 e al suo territorio, nonché il primo e unico e-commerce territoriale della Valle dei Segni.

In pochi mesi ha registrato oltre 26.000 sessioni di visita, affermandosi come hub informativo e operativo dove è possibile acquistare i biglietti di ingresso ai parchi rupestri, prenotare esperienze culturali, enogastronomiche, termali e sportive abbinate alla visita, scoprire itinerari tematici ed eventi legati all’Arte Rupestre.

Oltre cinquanta operatori turistico-ricettivi, culturali e di servizi hanno già aderito al progetto, per promuovere e vendere le proprie proposte sulla piattaforma, e le esperienze sono disponibili anche in versione Gift Card, pensate come regalo esperienziale sostenibile e radicato nel territorio.

Il 2026 sarà dedicato al rafforzamento della piattaforma come canale di riferimento per la visita e la vendita del Sito UNESCO e del territorio, all’incremento delle esperienze e delle Gift Card, all’ampliamento della rete di operatori aderenti e al coinvolgimento di aziende interessate a utilizzare le proposte come regali aziendali o strumenti di welfare.