Un nuovo vanto per l'Italia, perché la città europea più verde si trova proprio qui grazie al suo alto numero di alberi per abitante: stiamo parlando di Savona

Fonte: iStock Il porto di Savona

Con il suo susseguirsi di attività portuali e grandi imbarcazioni, Savona potrebbe farvi pensare a una città senza pretese. Eppure, basta addentrarsi nel suo centro storico per imbattersi in una meta che sa sorprendere. Soprannominata la “Città dei Papi” per aver dato i natali a Sisto IV e Giulio II della nobile famiglia Della Rovere, oggi è stata dichiarata anche la città più verde d’Europa dall’European Forest Institute.

Dopo aver esaminato i dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, che includono le città europee con più di 50.000 abitanti, quella ligure affacciata sul mare è risultata la più verde perché possiede il maggior numero di alberi rispetto alla popolazione residente. Il suo patrimonio boschivo, infatti, è pari all’83,87% del territorio totale.

Savona è la città più verde d’Europa

Essere la città più verde d’Europa, in base alle ricerche dell’European Forest Institute (EFI), significa godere di numerosi vantaggi. Possedere alberi con chiome grandi, oltre che di una certa età e dimensione, significa più anidride carbonica assorbita e, di conseguenza, aria più pulita per i cittadini. Inoltre, nei periodi estivi, che anno dopo anno si fanno sempre più caldi, le chiome degli alberi abbassano di diversi gradi la temperatura sia dell’aria che delle superfici vicine, come strade e pareti degli edifici. In sostanza, gli alberi agiscono come condizionatori naturali.

A godere di tutti questi benefici è sicuramente la città più verde d’Europa: Savona. La città portuale della Liguria, tenendo in considerazione il patrimonio verde complessivo, vanta un’ampia copertura boschiva, nello specifico l’83,87% del territorio totale, con quest’ultimo che comprende l’intera area del comune composta di circa 60 chilometri quadrati.

In classifica, dopo Savona, ci sono Baia Mare in Romania e Umea in Svezia. Nella top 10 non compaiono altre città italiane, che invece tornano alla 14esima posizione, dove troviamo Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. In generale, nella top 50 compaiono anche Bitonto, Avellino, La Spezia, Lecco, Trento, Terni, Bolzano e Livorno.

Per quanto riguarda le capitali, infine, tra le grandi città europee spicca Oslo, in vetta con il 72,03% di copertura arborea, seguita da Berna e Lubiana. Roma, invece, è solo 22esima con il 24,08%, anche se guadagna terreno in relazione alla superficie totale di alberi in km², dove si posiziona terza dopo Oslo e Berlino, con 310 km² di alberi.

Perché la città ligure è la più verde in Europa

Savona è una città che, dall’anima portuale, si divide tra il mare e il bosco. Come ha commentato Michele Costantini, ex vice comandante dei vigili del fuoco: “Basti pensare a zone come Madonna degli Angeli, Madonna del Monte, Conca Verde, Ranco, sono tutte lì, agli immediati margini del centro. Subito dopo Lavagnola ci troviamo al Santuario e Naso di Gatto. Tutti boschi.“.

Questo riconoscimento a città più verde d’Europa rappresenta un’opportunità importante per Savona che potrebbe sfruttare questa qualità per richiamare turisti, puntando sulla qualità dell’aria e sulla bellezza ambientale.