State pianificando il prossimo viaggio? Queste sono le peggiori compagnie aeree secondo il portale Flightright: in classifica molte low cost, ma non solo

iStock Le peggiori compagnie aeree nel 2025

Non tutte le esperienze di volo sono uguali e purtroppo, come molti di noi sapranno, alcune compagnie sembrano specializzate nel trasformare un viaggio in un vero e proprio percorso a ostacoli! Quando prenotiamo un biglietto aereo, conoscere le qualità e i punti deboli delle compagnie potrebbe aiutarci a garantirci un’esperienza positiva. D’altronde, il viaggio comincia ancor prima di arrivare a destinazione, giusto?

A venirci incontro, anche quest’anno, ci pensa il portale Flightright, specializzato nel difendere i diritti dei passeggeri in caso di ritardi o cancellazione. Dopo un’attenta analisi, ha pubblicato il suo consueto indice annuale sulle performance delle 20 maggiori compagnie aeree europee. Se state pianificando un viaggio, ecco la classifica da tenere a mente!

Com’è stata stilata la classifica

Per stilare la sua classifica annuale delle peggiori compagnie aeree d’Europa, Flightright, il portale che tutela i diritti dei passeggeri, ha preso in esame le 20 compagnie più grandi e conosciute del continente, analizzandole per sei mesi: dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Tre i criteri principali utilizzati per assegnare i punteggi, tutti valutati su una scala da 1 a 5 stelle (con 1 stella come minimo e 5 come massimo):

affidabilità dei voli;

comportamento nei pagamenti dei risarcimenti;

soddisfazione dei clienti.

Per quanto riguarda l’affidabilità, sono stati analizzati ritardi e cancellazioni dei voli. Ad esempio, una compagnia con meno dello 0,51% di cancellazioni ottiene il punteggio massimo, mentre chi supera il 2,5% si ferma a una sola stella. Lo stesso vale per i ritardi: meno del 5% di voli in ritardo garantisce 5 stelle, oltre il 30% ne assegna solo 1.

Il secondo parametro valuta come e quanto rapidamente le compagnie liquidano i rimborsi previsti per legge. Chi paga in meno di 15 giorni o lo fa spontaneamente in oltre il 40% dei casi, ottiene il punteggio più alto.

Infine, la soddisfazione dei clienti è stata misurata tramite un sondaggio che ha coinvolto migliaia di passeggeri, ai quali è stato chiesto di valutare aspetti fondamentali del servizio: dalla chiarezza delle informazioni fornite durante i disagi ai tempi di risposta e alla disponibilità del personale.

La classifica delle peggiori compagnie aeree in Europa

Dopo aver analizzato nel dettaglio i tre criteri di affidabilità, gestione dei rimborsi e soddisfazione dei passeggeri, Flightright ha stilato la sua classifica ufficiale delle peggiori compagnie aeree europee del 2025. Il punteggio finale è una media dei voti ottenuti in ciascuna delle tre categorie, con un massimo di 5 punti.

A guidare questa poco lusinghiera graduatoria è Finnair, che si piazza all’ultimo posto con un punteggio complessivo di 2,48. Subito dopo troviamo Vueling (2,52) e Ryanair (2,58), entrambe penalizzate soprattutto dal basso livello di soddisfazione dei clienti. Ma anche nomi noti come easyJet, KLM e British Airways non escono del tutto indenni dall’analisi, con punteggi che restano ben lontani dalla sufficienza.

Ecco, nel dettaglio, la classifica completa delle dieci compagnie che nel 2025 hanno ottenuto i risultati peggiori: