Vacanze di fine estate: sono queste le mete top

Se l’estate sta, piano piano, volgendo al termine, non è detto che non sia ancora tempo di vacanze! Anzi, andare in vacanza a fine estate consente di godersi le mete scelte con temperature più gradevoli e meno folla. Una località da considerare per chi ama il mare è Pineto, in Abruzzo, Bandiera Blu, con il panorama impreziosito da oltre duemila pini e la cinquecentesca Torre del Cerrano, nel cuore dell'Area Protetta di Torre del Cerrano. (Nella foto, spiaggia a Pineto, Abruzzo).