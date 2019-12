Maldive, l’atollo preferito dai vip per le vacanze invernali

Non c'è dubbio alcuno in merito al fatto che le Maldive siano ancora una delle mete più ambite dai turisti, e i vip non si lasciano mai scappare l'occasione per concedersi qualche giorno di relax sulle sue splendide spiagge dorate, lambite da acque cristalline che invitano a fare un bel bagno. Nel 2019, sono tantissimi i personaggi famosi che hanno optato proprio per questa località esotica come destinazione per le loro vacanze. E in particolare hanno scelto un nuovo resort di lusso, che ha aperto i battenti solo lo scorso 31 agosto. Stiamo parlando del Baglioni Resort Maldives, struttura italiana che ha portato un po' della nostra tradizione nell'oceano Indiano - e più precisamente sullo splendido atollo di Dhaalu.