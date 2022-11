I luoghi migliori in cui “vivere” l’autunno in Francia

Quando si pensa all’autunno, non si può fare a meno di pensare anche alle sue infinite sfumature di colori, allo scricchiolio delle foglie sotto i piedi e al meraviglioso spettacolo naturale del foliage. Un concentrato di emozioni unico che solo questa magica stagione sa donare e che è possibile ammirare passeggiando nel verde e in luoghi che, proprio in questa stagione, danno il meglio di sé. Uno di questi è la Francia, una terra ricca di vegetazione e in cui il foliage è pura poesia. Soprattutto se si sa dove andare per lasciarsi conquistare dalle infinite sfumature dei colori e dai profumi autunnali, in un viaggio emozionale che avvolge tutti i sensi, ricaricandovi di bellezza ed energia. Come quella che si può sentire camminando tra i giardini della Reggia di Versailles, un luogo incantato, che vi saprà riportare indietro nel tempo, regalandovi immagini di assoluta bellezza circondati dall’arancio, il rosso e il giallo dei colori della natura autunnale, in un mix di emozioni senza fine. (Nella foto la Reggia di Versailles)