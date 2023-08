I laghi più belli d’Europa da scoprire in estate

I laghi sono uno spettacolo della natura, oasi di bellezza e relax dove trascorrere rigeneranti vacanze in cui la natura è protagonista assoluta. Tra i più sorprendenti in Europa, impossibile non citare il Lago di Bled, in Slovenia, un vero gioiello con l'isoletta al centro su cui svettano chiesa e castello medievale. (Nella foto, Lago di Bled, Slovenia).