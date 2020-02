Carnevale di Ivrea: battaglia delle arance e protagonisti

Il Carnevale di Ivrea e la sua battaglia delle arance. Una festa meravigliosa, che fa talvolta storcere il naso agli estranei più scettici ma che ruba il cuore a chi lo conosce, l’ha sempre vissuto o lo scopre per la prima volta. Perché è un Carnevale antichissimo che affonda le sue radici nella storia, che ha un cerimoniale ricco di tradizione, e un significato, la rivolta dei cittadini poveri contro il tiranno e una donna (la mugnaia, simbolo del Carnevale) che con la sua ribellione alla violenza dell’uomo potente salva se stessa e un’intera città, mai così attuale come in questo momento storico. Vi raccontiamo come è nato, chi sono i protagonisti e come si svolge. Perché almeno una volta nella vita, va assolutamente vissuto