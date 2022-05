Le spiagge Bandiera Blu 2022

Annunciate le nuove Bandiere Blu 2022 in Italia. Sonoin cui sventolerà la tanto ambita bandiera, sinonimo di qualità delle acque, gestione dei rifiuti, servizi, aree verdi, abbattimento delle barriere architettoniche, info point, pesca sostenibile, e strutture alberghiere ad alti standard qualitativi. Le 14 destinazioni sono: Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria (nella foto), Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest'anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.