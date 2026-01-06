Un anno di musica dal vivo da inseguire nel mondo e in Italia: festival, tour negli stadi e concerti speciali che rendono il viaggio parte dell’esperienza

iStock Gli eventi con musica live e concerti per cui vale la pena viaggiare nel 2026

Seguire la musica è da sempre uno dei modi migliori per scegliere una destinazione. Alcuni concerti valgono tanto quanto la visita guidata a un sito storico o museo e certi festival riescono a raccontare un luogo meglio di qualsiasi cartolina.

Dalle rassegne immersive incastonate in contesti urbani sorprendenti ai grandi show open air che trasformano spiagge, arene e stadi in mete di viaggio, il calendario del prossimo anno prevede tante date da segnare. E l’Italia non fa eccezione: tra i grandi live del 2026 citiamo quelli di Vasco, Lenny Kravitz e Kanye West.

Laneway Festival, Australia e Nuova Zelanda

Dal 5 al 15 febbraio, Laneway Festival attraversa Australia e Nuova Zelanda con una serie di date che trasformano il festival in un vero viaggio on the road. Da Auckland alla Gold Coast, passando per Sydney, Adelaide e Perth, ogni tappa è pensata per dialogare con il contesto naturale e urbano. Qui troverete una line-up curata e sempre attenta alle nuove tendenze, con nomi come Chappell Roan e Wolf Alice, e concerti di un solo giorno che lasciano spazio alla scoperta delle città ospitanti.

Tallinn Music Week, Tallinn

Dal 3 al 6 aprile, Tallinn Music Week invade l’intera capitale estone, trasformandola in un grande palcoscenico diffuso. Concerti, showcase e performance prendono vita non solo nei club, ma anche in luoghi inaspettati, come case private e mezzi pubblici. Il festival è anche una celebrazione della creatività a 360 gradi, tra design, gastronomia e workshop. Un’occasione ideale per esplorare quartieri diversi, dall’Old Town medievale al creativo Telliskivi.

International Jazz Day, Chicago

Il 30 aprile, invece, Chicago diventa il centro della scena jazz mondiale ospitando l’International Jazz Day, iniziativa UNESCO che celebra il linguaggio universale del jazz. Concerti, workshop ed eventi diffusi rendono omaggio a una tradizione profondamente radicata nella città, tra club storici e nuove realtà. Il concerto principale, guidato da Herbie Hancock insieme a musicisti locali, è solo il punto di partenza per scoprire una Chicago viva ben oltre i grandi palchi.

Concerti live in Italia

Anche l’Italia, nel corso del 2026, è la meta perfetta per chi ama la musica dal vivo. I grandi tour estivi tornano a essere centrali, a partire da Vasco Rossi, che conferma la sua tradizione negli stadi con sei città e numerose date, ma anche da Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro, pronti a riportare il pop italiano nei grandi spazi all’aperto. Accanto ai nomi storici, spazio ai protagonisti delle nuove generazioni, con artisti come Geolier, Sfera Ebbasta e Ultimo, capaci di riunire centinaia di migliaia di fan in eventi unici.

Non mancano gli appuntamenti internazionali: da Kanye West a Lenny Kravitz, passando per Metallica, Foo Fighters e The Cure, l’Italia si conferma una tappa imprescindibile dei tour mondiali!

Infine, per chi vuole unire buona musica e paesaggi montani, all’appuntamento da non perdere è il Mountain Beat Festival a Pinzolo, in Trentino, dove salirà sul palco Ben Harper (il 20 giugno).

Sziget Festival, Budapest

Avete programmi per l’estate? Nel cuore di Budapest, sull’isola di Óbuda, torna lo Sziget Festival dall’11 al 15 agosto 2026! Il programma spazia tra pop, rock, elettronica e alternative, ma l’esperienza va oltre i concerti. Installazioni artistiche, talk, spettacoli e feste in barca animano anche la città, creando un dialogo continuo tra festival e destinazione.

Fuji Rock Festival, Yuzawa

Infine, se state cercando un viaggio che unisca musica e paesaggi mozzafiato, la meta da raggiungere è il Giappone. Immerso tra le montagne di Yuzawa, al Naeba Ski Resort, Fuji Rock Festival unisce grandi nomi internazionali e attenzione all’ambiente dal 24 al 26 luglio 2026.

Nato ai piedi del Monte Fuji, conserva un forte legame con la natura, evidente sia nelle location che nelle iniziative eco-friendly. I concerti si svolgono tra boschi e pendii montani, offrendo un’esperienza diversa dai classici festival urbani e un ottimo pretesto per esplorare il Giappone fuori dai circuiti più battuti!