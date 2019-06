L’isola greca di Anticitera ti offre casa e stipendio per trasferirti

editato in: da

Chi si trasferisce ad Anticitera, piccola isola greca, riceve uno stipendio per i primi 3 anni, una casa e un appezzamento di terra. Il motivo? Attirare abitanti!

Anticitera, chiamata anche Cerigotto, pur essendo meno conosciuta della vicina Creta, non ha nulla da invidiarle, eppure qui non c’è nessuno, basti pensare che di abitanti ne sono rimasti appena 40, fuggiti a causa della crisi economica, e non ci sono bambini. Le bellezze naturali non mancano, dalle calette alle grotte affacciate su un mare cristallino, per non parlare della natura incontaminata dell’entroterra, che profuma di Grecia. È tutto molto selvaggio, non ci sono taxi, i traghetti che da Creta portano all’isola dipendono dalle condizioni meteorologiche, la movida praticamente non esiste.

Le casette di questa perla del Peloponneso sono bianche, in perfetto stile greco, e i vicoli si snodano lungo il paesino, intervallati da taverne e deliziose botteghe. In questo antico possedimento della Repubblica di Venezia, si respira un’atmosfera antica. Un tempo fu anche signoria feudale autonoma della famiglia Viaro, poi venne ereditata dalle famiglie nobili dei Giustinian e dei Foscarini, finché nel 1797 non cadde la Repubblica di Venezia. Nonostante dai turisti sia poco conosciuta, è famosa per il relitto di Anticitera, relitto di un’antica nave contenente reperti archeologici importanti, come l’Efebo di Anticitera e la macchina di Anticitera, il calcolatore meccanico più antico al mondo, ovvero una specie di antenato del computer moderno.

Tutta questa storia, per non parlare delle sue meraviglie naturali, non basta, però, ad attirare persone, ed è per questo che la popolazione locale ha pensato di ripopolare l’isola con nuovi abitanti, adottando uno “stratagemma”: 500 euro mensili per i primi 3 anni di soggiorno, un appezzamento di terra da coltivare o da usare per l’avvio di un’attività, una casa dove alloggiare. L’appello è stato lanciato sul Los Angeles Times, e la diocesi, che ha avviato le ricerche, è riuscita nell’intento. Già 4 famiglie con bambini hanno optato per il trasferimento in loco. Chissà che Anticitera, in un paio d’anni, con questa trovata geniale, non si trasformi in una nuova “Creta” in miniatura!