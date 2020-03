“Tu la conosci Claudia?”: le location del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

editato in: da

Come molti dei film che vedono protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo, anche “Tu la conosci Claudia?” è ambientato in buona parte a Milano. Il film del 2004 vede come protagonista, oltre al trio, anche Paola Cortellesi (Claudia).

Nel ménage à trois che fa da sfondo alla divertente pellicola cinematografica, piena di calembour, doppi sensi e colpi di scena, si riconoscono diverse zone del Capoluogo lombardo.

Come via Vittor Pisani, il vialone che collega la Stazione Centrale di Milano con piazza della Repubblica, un viale praticamente senza alberi ma con ampi marciapiedi e portici pieni di locali e ristoranti dove sono stati girati anche diversi spot Tv. È qui che Aldo, Giovanni e Giacomo guidano, ognuno sulla propria auto prima di tamponarsi. Inconfondibile è il grattacielo della Torre Breda. Alta 116,25 metri per 31 piani, è ancora oggi, nonostante lo skyline meneghino sia molto cambiato, tra i più alti grattacieli della città. Fu costruito tra il 1950 e il ’55 su progetto dell’architetto Luigi Mattioni e allora era davvero l’edificio più alto del nostro Paese, oltre a essere il primo a Milano a superare l’altezza della Madonnina, infrangendo una legge degli Anni ’30. L’appartamento ovale che si trova al 29° piano, con una splendida terrazza, oggi viene affittato come location per eventi privati.

Il tamponamento vero e porprio, invece, avviene in via Adda, non molto lontano da Vittor Pisani e dalla Stazione Centrale. Una via lunga e stretta su cu s’affacciano residenze d’epoca molto belle. È vicina al nuovo polo d’attrazione milanese, piazza Gae Aulenti, dove si trova la Unicredit Tower che, con i suoi 231 metri (guglia compresa) è il grattacielo più alto d’Italia nonché il simbolo della nuova Milano moderna.

L’appartamento in cui abitano Claudia e Giovanni (che sono marito e moglie) si trova in un condominio di via Melzo, 17, vicino a Porta Venezia e corso Buenos Aires, non lontanissimo dalla Stazione Centrale.

Da tutt’altra parte di Milano è invece la casa dove abita Giacomo, che Claudia cerca di sedurre. Si trova in via Cola di Rienzo, 41 nella zona di via Solari e via Tortona, il quartiere dove ogni anno si svolge l’affollatissima Design Week.

E poi ci sono i Navigli, uno degli scorci più iconici di Milano. Nel film si vede il Naviglio Grande, tra l’Alzaia Naviglio Grande e Ripa di Porta Ticinese. Uno dei quartieri della movida milanese, sempre pieno di giovani e di turisti.