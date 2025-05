Fonte: iStock/Ansa Le location del film Pretty Woman

Siamo nel 1990 quando esce una commedia romantica destinata a fare la storia di questo genere. Julia Roberts e Richard Gere sono i protagonisti di un amore nato in circostanze insolite tra una vivace prostituta e un ricco uomo d’affari. Una sera a Los Angeles, lui in viaggio d’affari, lei in orario di lavoro sul ciglio della strada, s’incontrano e all’istante scatta subito una chiara attrazione reciproca. Diretta da Garry Marshall e prodotta da Nancy Gross, Gary Goldstein, Steven Reuther e Arnon Milchan, Pretty Woman è stata la prima collaborazione tra Richard Gere e Julia Roberts, oltre ad aver lanciato quest’ultima nell’olimpo delle star hollywoodiane e incoronata “fidanzata d’America”. Una storia d’amore che senza dubbio è diventata un classico moderno da vedere e rivedere.

Dove è stato girato

Questo racconto, in grado di smuovere gli animi e polarizzare l’attenzione, gioca su vibrazioni mutevoli ma anche su differenti location. Dalla strada all’hotel fino alla costosa boutique, vediamo dunque dove il film è stato girato e se tutto è reale o solo frutto di scenografie cinematografiche. Come indicano tutte le guide dedicate al cinema e al turismo, l’elegante e imponente hotel dove Vivian (Julia Roberts) vive il suo primo assaggio del lusso in Pretty Woman è il celebre Regent Beverly Wilshire.

Si tratta di un edificio in stile Beaux Arts, costruito nel 1928, situato al 9500 di Wilshire Boulevard, proprio all’inizio della famosa Rodeo Drive, nel cuore scintillante di Beverly Hills, perfetto per una maratona di shopping di alto livello. Oggi è una destinazione iconica per i fan del film e per chi sogna un soggiorno all’insegna del romanticismo hollywoodiano. Tuttavia, anche il portafoglio più generoso non vi aprirà le porte della suite usata da Edward Lewis e Vivian, perché purtroppo non esiste. Gli interni sono stati infatti ricreati nei Disney Studios di Burbank e differiscono molto dalle vere stanze dell’hotel.

Una delle scene più amate, quella in cui il cortese direttore dell’hotel (interpretato da Héctor Elizondo) insegna a Vivian come comportarsi a tavola, non è stata girata nel Beverly Wilshire bensì nella sala da ballo dell’Ambassador Hotel, ora demolito ma un tempo storico edificio situato al 3400 di Wilshire Boulevard nel centro di Los Angeles. L’albergo, disabitato al momento delle riprese, è stato utilizzato come location per diverse produzioni cinematografiche.

Anche ristoranti e teatri possono essere star

Passiamo alla boutique di Rodeo Drive, dove Vivian viene snobbata dal personale ma poi si vendica senza riserve. Era Boulmiche Boutique, che in realtà si trova al 9501 di Santa Monica Boulevard, anche se all’angolo con Rodeo Drive. Niente rimane uguale a lungo su Rodeo Drive, e il locale ora è il negozio di moda Badgley Mischka. C’è poi il ristorante in cui tutti ricorderete l’iconica scena delle lumache, il Voltaire, ora diventato il Cicada Restaurant. Si trova nell’Oviatt Building, 617 South Olive Street, nel centro di Los Angeles.

Non è insolito vedere questo locale illuminato dai riflettori del cinema, i suoi eleganti interni déco sono stati infatti protagonisti di titoli come Proposta indecente o Una settimana da Dio, durante la serenata che Tony Bennett fa a Jim Carrey e Jennifer Aniston. Ma l’elenco continua con Angelina Jolie e Brad Pitt durante uno scontro in Mr. e Mrs. Smith o più di recente è stato il luogo in cui Al Pacino telefona a Leonardo Di Caprio in C’era una volta a… Hollywood.

Non fatevi invece trarre in inganno dall’inquadratura aerea (di repertorio) che mostra San Francisco: in realtà, il sontuoso teatro dell’opera dove Vivian ed Edward assistono a La Traviata è tutt’altro. L’esterno appartiene infatti allo scenografico ingresso orientale del Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles, situato nell’Exposition Park, a sud del centro città. Gli interni del teatro, invece, sono stati ricostruiti su un set cinematografico. Lo stesso ingresso è stato utilizzato anche come ospedale nel film Pearl Harbor di Michael Bay.

Il luogo dell’incontro fatale

Tra tutti questi luoghi caratteristici ce n’è però uno particolarmente identificativo, quello da cui tutto parte. La famosa scena dell’incontro fortuito tra Edward e Vivian, infatti, è probabilmente la più difficile da dimenticare. Se volete dunque visitare questo luogo, magari per una foto ricordo, si trova lungo la Walk of Fame, 6541 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA. Ma per i veri fa di Pretty Woman c’è un’altra meta che incarna la vera magia del film. Per chiudere quindi, come non citare l’appartamento di Vivian, quello che inizia e chiude il suo percorso in solitaria e la affaccia su un futuro roseo insieme a Edward. Lo stesso luogo tra l’altro della celebre scala antincendio che Edward percorre con il mazzo di fiori in bocca, per raggiungere Vivian.

Nei panni del moderno principe azzurro, infatti, giunge all’improvviso sotto casa di lei e dopo uno scambio di battute chiudono il sipario in un bacio appassionato. Ecco, questa scena è stata girata davanti al Las Palmas Hotel, situato al 1738 di North Las Palmas Avenue, a poca distanza da Hollywood Boulevard. L’autobus 212 tra Hollywood e Las Palmas vi porterà esattamente lì. Un avvertimento, però: sebbene iconica, questa zona non rappresenta esattamente la parte più affascinante o scintillante di Hollywood.