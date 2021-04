Le splendide location siciliane di “Anna”, la miniserie di Niccolò Ammaniti

A partire dal 23 aprile su Sky Atlantic e in streaming su Now andrà in onda "Anna", la nuova miniserie tv scritta e diretta a partire dal romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti del 2015. Una serie involontariamente al passo con i tempi poiché parla di una spietata pandemia virale («la rossa» la chiamano i personaggi) che lascia vivi solo bambini e adolescenti, spazzando via tutti gli adulti dal mondo.