Alla scoperta delle location di Eccezzziunale veramente: un percorso tra mito e realtà

Fonte: Ansa/iStock Le location del film Eccezzziunale veramente

Eccezzziunale veramente è un film che, fin dalla sua uscita nel 1982, è diventato un vero e proprio cult del cinema italiano. Diretto da Carlo Vanzina e interpretato da un cast che include nomi del calibro di Diego Abatantuono, il film racconta le disavventure e le passioni di tre amici milanesi, con un focus particolare sulle rivalità calcistiche e la passione per il calcio. Ma Eccezzziunale veramente non è solo un film divertente e irriverente: è anche un viaggio attraverso la geografia e la cultura italiana degli anni ’80. Il 20 maggio 2025 l’attore e comico milanese compie 70 anni, un traguardo importante e un’occasione per ripercorrere la sua carriera di interprete e artista completo che ha toccato il dramma e la commedia con credibilità e talento nel corso degli anni.

Dove è stato girato

Più di 40 anni dopo l’uscita di Eccezzziunale Veramente, le location del film sono diventate luoghi simbolici per tutti coloro che amano il cinema e la storia sociale del nostro paese. In questo articolo vi porteremo alla scoperta di alcune delle principali location che hanno reso il film iconico, esplorando il legame tra mito e realtà che caratterizza ogni set.

Fonte: Ansa

Milano, cuore pulsante della storia

Milano, con la sua vibrante atmosfera e il suo ruolo da capitale economica e culturale, è la vera protagonista del film. Il film, infatti, si svolge quasi interamente in questa città, e molte delle scene più memorabili sono state girate nei suoi luoghi più rappresentativi. Il bar del quartiere è una delle location più importanti del film, dove i protagonisti si ritrovano a chiacchierare, sfogarsi e fare battute esilaranti. Sebbene non venga mai mostrato esplicitamente il nome del bar, gli appassionati del film lo conoscono come il Bar di Franco, un piccolo locale dove i tre amici amano trascorrere buona parte del tempo. Il bar si trova in corso Sempione 38/40. Oggi, in questo esatto punto, sono spariti diversi punti di riferimento tra cui il benzinaio Esso che c’era lì davanti e l’insegna “Alfa Romeo” che si intravedeva sullo sfondo.

Un altro punto di riferimento iconico è la Stazione Centrale di Milano, un luogo che rappresenta il crocevia delle esperienze italiane degli anni ’80, simbolo di una metropoli in continua evoluzione. In alcune scene i protagonisti si incontrano proprio all’interno della stazione, dove le dinamiche della città e il contrasto tra la modernità e le tradizioni sono evidenti. La casa di Franco è in via Ruffini, davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, mentre il concessionario dove lavora è in Piazza San Babila.

San Siro: il tempio del calcio

Uno degli aspetti più rilevanti del film è, senza dubbio, la passione per il calcio, e la location che rappresenta questa passione in modo assoluto è lo Stadio San Siro. Il legame tra il film e questo tempio del calcio è fortissimo, tanto che San Siro non è solo il luogo dove i protagonisti si confrontano con la loro rivalità sportiva, ma diventa anche il palcoscenico ideale per mostrare il contrasto tra i diversi mondi che abitano l’Italia degli anni ’80: quello del tifoso milanista, interista e di altre fazioni calcistiche. La scelta dello stadio come location per alcune delle scene più importanti del film non è casuale. San Siro è l’epicentro della passione calcistica in Italia, e lo stesso Vanzina ha dichiarato che l’atmosfera che si respira in uno stadio di calcio rispecchiava perfettamente le tensioni e le dinamiche dei personaggi del film.

I paesaggi lombardi, tra città e campagna

Oltre a Milano, Eccezzziunale veramente offre uno spaccato della campagna lombarda, che in qualche modo si contrappone al ritmo frenetico della città. Alcune scene sono state girate nei paesaggi della Brianza, zona rurale poco distante da Milano, dove i protagonisti si rifugiano per sfuggire alle frustrazioni quotidiane. La campagna lombarda, con le sue lunghe strade sterrate e i casali, rappresenta un ritorno alle origini per i personaggi, ma anche un simbolo della separazione tra il mondo delle grandi città e quello più semplice e genuino della provincia. I contrasti tra questi mondi sono enfatizzati dalla sceneggiatura e dalla regia, e le location della Brianza offrono uno sfondo ideale per raccontare questi cambiamenti.

Fonte: iStock

Roma: la capitale delle contraddizioni

Anche se il film è incentrato principalmente su Milano, Eccezzziunale veramente fa una breve escursione a Roma, dove i protagonisti si trovano coinvolti in una serie di eventi esilaranti. La città eterna, con la sua magnificenza e le sue contraddizioni, diventa il palcoscenico per una delle sequenze più memorabili del film, quella in cui i tre amici cercano di risolvere una disputa legata a una partita di calcio.

Le riprese a Roma sono state girate in alcune delle piazze più iconiche della città, come Piazza Venezia e i Fori Imperiali, luoghi che rappresentano il passato storico e la grandezza della capitale italiana. Il Grand Hotel Excelsior in via Veneto è dove soggiorna Franco convinto di aver vinto al Totocalcio, raggiunto dopo dagli amici Massimo, Teo e Ugo che gli confessano un bruttissimo scherzo.

Un salto a Parigi

In una scena del film Tirzan va a Parigi per alcune consegne al posto dell’amico che gli presta il tir. Quando arriva in Francia vede subito alcuni dei luoghi iconici della capitale come la torre Eiffel, il Trocadero, Notre Dame e la Basilica del Sacro Cuore. Tirzan sale tutte le scalinate di quest’ultima per controllare se il camion sta girando per la città, usando il cannocchiale a gettoni che i turisti usano ancora oggi per ammirare il panorama. Quando a Parigi avviene l’incidente con il tir in questione la produzione si trovava in piena Avenue Trudaine, prima dell’incrocio con rue de Rochechouart.