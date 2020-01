I servizi più strani che vengono offerti a bordo di un aereo

editato in: da

Chiunque abbia mai viaggiato in aereo sa benissimo quanto possano fare la differenza alcune piccole comodità extra, soprattutto quando ci si trova in classe economica. Spazi ridotti, tantissime persone a bordo e poche possibilità di intrattenimento possono rendere il volo un vero inferno. Le cose vanno in maniera diverse se ci si può permettere un servizio di prima classe, ma anche in questo caso, quando il viaggio è particolarmente lungo, il tempo sembra non passare mai.

È per questo motivo che alcune compagnie aeree hanno deciso di introdurre dei servizi extra davvero particolari, volti a rendere il volo più rilassante e piacevole per i propri passeggeri. Si tratta di piccole comodità a dir poco bizzarre, che non si trovano certo tutti i giorni a bordo di un aereo. E la parte più bella è che la maggior parte di questi servizi è disponibile sui voli in classe economica!

Air Malta ha introdotto nel 2015 un progetto decisamente interessante, che ha trovato ampio consenso tra i viaggiatori. Tutti coloro che volano in economica possono usufruire di massaggi gratuiti a testa e spalle, per potersi rilassare e iniziare a sciogliere le proprie tensioni già finché ci si trova a bordo. Si tratta naturalmente di un servizio piuttosto semplice – non immaginatevi una vera e propria spa in volo! – ma si è rivelato molto apprezzato soprattutto da coloro che viaggiano spesso, magari per lavoro.

KLM ha invece deciso di puntare su un servizio moderno e tecnologico, volto a ridurre uno dei problemi più fastidiosi che si possano incontrare a bordo: un vicino indesiderato. Il servizio si chiama “Meet and seat”, e permette ai passeggeri di sbirciare i profili social (soprattutto Facebook e LinkedIn) degli altri viaggiatori al momento della selezione dei posti. In questo modo è possibile scegliere un sedile accanto a qualcuno che attira la vostra curiosità, o che semplicemente vi sembra più affine. Sarà divertente approfondire gli interessi in comune durante un lungo volo. Ovviamente, i passeggeri coinvolti in questo programma devono preventivamente dare il loro consenso, dunque non preoccupatevi: i vostri profili social non verranno condivisi con estranei senza che voi abbiate accettato.

Air New Zealand ha pensato ai passeggeri che viaggiano sui loro voli a lungo raggio. A bordo di alcuni dei suoi aerei, sempre in classe economica, chi prenota due posti può usufruire di un’interessante promozione per acquistare un terzo posto a metà prezzo. In questo modo, i viaggiatori che volano in coppia possono convertire l’intera fila di posti in un vero e proprio letto, utilizzando i poggiapiedi che normalmente sono ripiegati verso l’interno dei sedili. Un servizio niente male, se si considera che così ci si può concedere una lunga e comoda dormita per far passare le tante ore di volo.

Amate l’avventura? Germanwings vi offre la possibilità di fare un volo a sorpresa: voi dovrete semplicemente selezionare l’aeroporto di partenza, le date in cui volete viaggiare e i vostri interessi (lo shopping, il divertimento, le visite culturali…). Solamente una volta prenotato il viaggio, scoprirete dove sarete diretti. Naturalmente, dovrete mettere in considerazione la possibilità di vedervi assegnare una meta che non vi piace, ma il gioco potrebbe valerne la candela.

Concludiamo con un servizio che, al momento, è offerto solamente in prima classe, ma merita una menzione. La Qantas offre ai suoi passeggeri visori e cuffie VR per la realtà aumentata, così da permettere loro di trascorrere piacevolmente le ore a bordo. Le attrattive offerte dalla realtà virtuale? Ovviamente una visione incredibile della pista di decollo e di atterraggio, dell’intero aereo e di alcuni parchi nazionali australiani.