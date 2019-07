Air New Zealand dice addio alla plastica: eliminerà dai voli 55 milioni di oggetti

editato in: da

L’operazione Plastic Free ha ufficialmente inizio a bordo della compagnia aerea Air New Zealand che da tempo è impegnata su questo fronte.

L’azienda ha annunciato di voler eliminare 55 milioni di oggetti in plastica a partire da quest’anno. La compagnia aerea in realtà, ha già mostrato in passato il suo impegno concreto per la salvaguardia del pianeta.

Già nel 2018 infatti la società iniziò questa battaglia contro la plastica, sostituendo alcuni prodotti come bicchieri, piatti e coperchi con altri realizzati in materiale dal basso impatto per il pianeta.

Una scelta di rispetto e di sostenibilità che si concretizza con le operazioni già messe in atto dalla compagnia. A partire infatti da questa estate, Air New Zealand, eliminerà dai suoi aerei le bottiglie di plastica.

Questa singola scelta, secondo le previsioni, servirà a ridurre diverse tonnellate di emissione di carbonio. Gli oggetti in plastica, saranno sostituiti da materiali alternativi riciclabili e comunque a basso impatto sull’ambiente.

La salvaguardia dell’ambiente è per la compagnia aerea una tematica molto importante. Gli stessi responsabili di Air New Zealand hanno raccontato di come, questa, per loro sia una sfida da vincere a tutti i costi.

Per tutte le compagnie aeree, questo è un periodo particolarmente delicato a causa dell’inquinamento che gli aeromobili portano in cielo ogni anno, rilasciando più di 3,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio.

L’impegno è quello dunque di sostituire gli oggetti di plastica con prodotti realizzati in materiale ecosostenibile e di invitare i passeggeri a portare a bordo i propri bicchieri o biberon, così da evitare la produzione di rifiuti.

L’obiettivo dell’azienda è quindi quello di impegnarsi su più fronti, tra questi, quello di portare la riduzione degli oggetti in plastica a 55 milioni di articoli e operare concretamente per la salvaguardia del pianeta. Gli sforzi della società sono stati riconosciuti e premiati dal mondo, nel 2016 infatti l’Air New Zealand ha ricevuto il premio per il miglior contributo della nazione sulla sostenibilità.

Quest’anno invece, ha ricevuto il premio dall’industria dell’areonautica mondiale per il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente ed è stata riconosciuta come leader nel settore.