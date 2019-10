Cabin Porn, le mete più esclusive per isolarsi dal mondo

Provate ad immaginare: siete soli, immersi nella natura, in uno splendido chalet che vi farà da tetto per qualche giorno, mentre vi godete un po' di meritato riposo. Per qualcuno potrebbe sembrare l'incipit di un film horror, ma ci sono molte persone che non desiderano altro che di staccare da tutto e isolarsi completamente dal resto del mondo. E da questa esigenza così sentita è nato un trend conosciuto oggi come Cabin Porn, ovvero la ricerca di un luogo tranquillo e sperduto. Abbiamo selezionato per voi alcune delle località perfette per un soggiorno all'insegna del totale relax e della natura.