I bagni in hotel con panorami spettacolari

Il settore dei sanitari continua a evolversi, per quanto possa sembrare difficile migliorare e implementare un servizio con un’unica funzione basica. Basti pensare agli ormai famosi water giapponesi, in grado di fornire al proprietario una serie di servizi, comunicando attraverso tasti e un display digitale. Trascorriamo circa tre mesi della nostra vita lì seduti e, per questo motivo, poter ammirare una splendida vista potrebbe non essere affatto una cattiva idea. Schermi digitali che ci diano l’impressione d’essere altrove? Certo, magari in futuro. Intanto ecco una lista dei bagni con vista più intriganti al mondo, offerti da hotel di lusso.