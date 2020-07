Estate nelle Marche, tra borghi gioiello tutti da scoprire

Nelle Marche ci sono tanti luoghi davvero belli da scoprire, e l'estate è il periodo migliore per farlo: potrete andare alla ricerca dei borghi più affascinanti e suggestivi della regione, che siano a due passi dal mare o nell'entroterra, tra le verdi colline e le prime vette degli Appennini. Grazie alla sua storia che affonda le radici in un passato lontanissimo, potrete visitare dei piccoli gioielli medievali in cui vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo. Partiamo allora per un viaggio tra alcuni di questi bellissimi borghi marchigiani.