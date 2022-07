I borghi che regalano i panorami più belli d’Italia

Da Nord a Sud, l'Italia vanta incantevoli borghi che, oltre a essere scrigni di tesori e bellezza, regalano anche vedute e panorami che lasciano senza parole. Ve ne raccontiamo alcuni a partire da Cervinia, meta valdostana prediletta dagli sciatori in inverno e dagli escursionisti in estate. La maestosa sagoma del Cervino si staglia sul borgo per uno spettacolo difficile da descrivere a parole. (Nella foto, panorama da Cervinia).