I borghi medievali del Piemonte, gioielli stupendi

Ai piedi di imponenti montagne o immersi nel verde rigoglioso delle campagne piemontesi, i piccoli borghi medievali di questa splendida regione sono dei capolavori dove arte e natura si intrecciano in un connubio perfetto. Le lancette sembrano essersi fermate ad un passato in cui i paesini fervevano nelle loro mille attività, sotto l'occhio attento e protettivo delle nobili famiglie locali. E ancora oggi si possono ammirare incantevoli testimonianze di un'epoca fiorente: partiamo in un viaggio indietro nel tempo alla scoperta dei più suggestivi borghi medievali del Piemonte.