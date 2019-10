Il treno dei dipinti di De Chirico esiste davvero e funziona ancora

Siamo nella penisola di Pelion, che prende il nome dalla catena montuosa che l'attraversa. In questo bellissimo angolo di Grecia ancora poco conosciuto, dove in inverno si scia, corre un mitico trenino, che fino agli anni settanta funzionava a vapore: eccolo nella foto. Lo chiamano Moutzouris ed è in trenino dipinto nelle sue opere da De Chirico. Vi raccontiamo la sua storia